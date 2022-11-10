Джакарта, 10 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан отреагировал на новость об отсутствии президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите G20 на Бали, сообщает CNN Indonesia.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

«Они оба не приедут. У них есть дела, которые мы должны уважать. Но президент Индонезии выполнил свою роль председателя G20, чтобы способствовать диалогу», — заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии после того, как в посольстве России в Джакарте подтвердили, что Путин не будет лично присутствовать на саммите G20 на Бали.

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на G20. Программа для президента России все еще находится в стадии разработки, и Владимир Путин сможет присутствовать на саммите виртуально.

Как ранее передавало ИА REGNUM, грузовой самолет Boeing C-17 Globemaster III, принадлежащий армии Соединенных Штатов, прибыл на Бали.