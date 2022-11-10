Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Санкт-Петербургу возместят 27 млн рублей, которые город потратил на организацию и проведение матчей чемпионата Европы по футболу летом 2021 года. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Украшение Невского проспекта в честь Евро 2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление «Об одобрении проекта соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации». Исходя из содержания документа, из федерального бюджета выделят средства на компенсацию затрат на футбольные матчи, понесённых Петербургом.

«По результатам подтверждения фактически понесенных затрат на выполнение работ по организации проведения дополнительных матчей, расходы бюджета Санкт-Петербурга составили 26 984 986,83 рублей», — сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Напомним, что в Петербурге прошли три групповых матча: 14, 18 и 23 июня 2021 года. Спортивные мероприятия Евро-2020 провели в Северной столице из-за переноса их на год по причине пандемии коронавируса.

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