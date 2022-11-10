* Талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, , 11:33 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудили к переселению жителей кишлаков в афганских провинциях Гор и Дайкунди. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан U.S. National Archives

Согласно информации, полученной из местных источников, радикалы вынудили покинуть свои дома жителей 15 деревень в уезде Каджран провинции Дайкунди и жителей двух кишлаков в уезде Лал-ва-Сарджангал провинции Гор.

Уточняется, что в обеих провинциях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили жителей кишлаков, которые являются хазарейцами, переехать на основании «требования» и «приказа властей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Источники издания из провинции Дайкунди сообщили, что человек по имени Нияз Мохаммад две недели назад установил предельный срок для жителей 15 кишлаков в Каджране, чтобы они покинули свои дома. Мохаммад утверждает, что земли, на которых стоят эти кишлаки, десятки лет назад были пастбищами для овец его деда, и теперь он хочет вернуть их.

Речь идёт о кишлаках Корк-Тоги, Шигатек, Бидак, Лунда, Санг Шахрак, Татрангаг, Абдара, Хамитоб, Каджаки, Пасаб Боло, Бандсанг, Пушт Сагхум, Пасаб Базмир, Сардашт и Тарикно.

Источники добавляют, что Нияз Мохаммад является членом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и имеет приказ от высокопоставленных руководителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о захвате этих кишлаков.

Старейшины 15 кишлаков отправились к губернатору Дайкунди от имени всех жителей, чтобы сказать, что «они не покинут земли своих предков». Однако встретиться с ним не удалось. Старейшинам сообщили, что губернатор уехал в командировку.

Источники добавляют, что ранее представители этих кишлаков обращались в уездный суд Каджрана, но местный судья талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Нияз Мохаммад «имеет решение от высокопоставленных властей Исламского Эмирата и принятие решения по этому делу не входит в его компетенцию».

Официальные лица провинции Дайкунди заявили представителям этих кишлаков, что они обязаны выполнить приказ, а жители должны покинуть свои дома.

Также местные источники в уезде Лал-ва-Сарджангал провинции Гор сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили жителей двух кишлаков — Бум в местности Чахар Асиаб и Танги Невешта в местности района Керман уезда Лал-ва-Сарджангал — по требованию «некоего человека».

Собеседники издания утверждают, что жители Бума купили землю, на которой стоит кишлак, у человека по имени Садык Хан на законных основаниях около 80 лет назад, но теперь его наследник Раззак Хан хочет забрать землю обратно.

В петиции, переданной СМИ, жители кишлака сообщили, что наследники Садык Хана отравили их представителя и вынудили их переехать на основании «незаконного» решения. Они подчеркнули, что у них есть пять писем от Верховного суда в Кабуле, судов Кандагара и Гора о повторном рассмотрении этого дела. Однако, «Джума Хан, ханафитский судья Лал-ва-Сарджангала из-за своих связей с наследниками Садык Хана не отправляет дело на доследование».

Также источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили жителей кишлака Танги Невешта, и они были вынуждены переехать в соседние провинции.

Сообщения о проводимых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительных переселениях в провинциях Дайкунди и Гор поступали и ранее. Аналогичные случаи имели место в провинциях Тахар, Газни и Панджшер.