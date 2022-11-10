Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области местный житель во время уборки снега сорвался с крыши и погиб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По данным ведомства, 9 ноября мужчина убирал снег с крыши многоэтажного дома на улице Ленинградской. В ходе работ произошёл обрыв страховочного троса. Мужчина сорвался с крыши. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть уральца.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Ведомство проверит исправность страховочного оборудования и выяснит, был ли мужчина официально трудоустроен.