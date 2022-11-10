Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Продукция открывающегося после обновления на Невском проспекте в Петербурге Дома книги будет продаваться с минимальной наценкой относительно других книжных магазинов города. Об этом 10 ноября заявил глава городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, сообщает издание Смольного «Петербургский дневник».

Дом Зингера на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель комитета отметил, что акцент в ассортименте Дома книги будет на петербургских авторов и издательства. Программа магазина будет включать презентации книжных новинок, а также другие культурные мероприятия.

«Наценка на книги по сравнению с прошлым магазином будет ниже. К сожалению, из-за объективного подорожания материалов издатели не могут сдержать рост цен, но мы надеемся на хорошие объемы и хорошие скидки. Наценка же будет одной из минимальных в городе», — заявил Рябовол.

Посетители смогут устроиться в зонах для чтения и отдыха. Для них оборудовали удобные столы и кресла. Отдельно разместили детскую интерактивную зону.

Напомним, что Дом книги откроется в Доме Зингера 12 ноября. При этом Смольный направит магазину 150 млн рублей в качестве субсидии.

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