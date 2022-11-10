Москва, 10 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил завершить определение целевого задания по обеспечению войск и других формирований, принимающих участие в специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

До 14 ноября 2022 года Координационному совету при правительстве «с учётом ранее данных поручений завершить определение целевого задания по обеспечению» потребностей российской группировки войск, задействованной в проведении спецоперации. Также в указанные сроки нужно определить направления и сроки задания.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.