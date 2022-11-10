Нью-Дели, 10 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Индия не собирается снижать свою зависимость от российской нефти и удобрений. Об этом говорится в статье «Дружеские отношения между Индией и Россией», опубликованной 10 ноября в индийской газете Tribune.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

В статье отмечается, что Индия, наоборот, стремится расширить экономическое сотрудничество с Россией, особенно в энергетическом секторе. США хотят укрепления своего партнёрства с Индией в различных секторах, но «им настоятельно рекомендуется не диктовать Нью-Дели условия в отношении РФ».

«Индия сделала всё возможное, чтобы защитить свои интересы, вместо того чтобы следовать линии западных держав во время продолжающегося энергетического кризиса. Неудивительно, что индийско-российские дружеские отношения не приветствуются США», — подчёркивается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

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