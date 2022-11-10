Нью-Дели, , 08:45 — REGNUM Как минимум три человека погибли и не менее 18 пострадали в ДТП с участием двух пассажирских автобусов в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом 10 ноября сообщило информационное агентство ANI.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости одним из водителей автобуса. В результате водитель не смог справиться с управлением и автобус выбросило на встречную полосу, где ехал второй пассажирский автобус.

В результате ДТП погибли три человека, в том числе девочка 13-ти лет. Пострадали как минимум 18 человек, семеро пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Вице-губернатор Джамму и Кашмир Манодж Синха выразил соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, местным администрациям он распорядился оказать посильную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в аварии.

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