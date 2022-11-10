Абуджа, 10 ноября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва на рынке в штате Анамбра на юго-востоке Нигерии, сообщило агентство Reuters.

geralt Взрыв

Еще десять человек пострадали. Инцидент произошел в отделе, где продаются химикаты. После взрыва вспыхнул пожар, который уничтожил несколько магазинов.

Как сообщалоИА REGNUM, 5 ноября на военной базе в сомалийской столице Могадишо прогремел взрыв, унесший жизни 15 человек.