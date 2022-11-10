Москва, 10 ноября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Октябрь 2022 года вошёл в тройку самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в России. Об этом 10 ноября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Специалист уточнил, что метеорологическая летопись России ведется с 1891 года. После подведения итогов октябрь текущего года стал третьим в списке самых тёплых за всю историю метеонаблюдений.

Самым тёплым для России остаётся октябрь 2018 года, когда в европейской части страны наблюдалась температура выше нормы на 2,5 градуса, а на севере страны — на 10 градусов.

Кроме того, Вильфанд предупредил о том, что Росгидромет советует доверять прогнозам национальных метеослужб, а не частных организаций. Метеоролог подчеркнул, что Росгидромет прогнозы частных организаций не комментирует и не планирует принимать участие в подобных обсуждениях из-за отсутствия интереса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд предупредил московский регион о «техногенной гололедице» на дорогах.