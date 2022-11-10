Сеул, , 07:58 — REGNUM Закон, запрещающих рассылать пропаганду против КНДР на северокорейскую территорию, является неконституционным и нарушает свободу выражения политических взглядов, заявил министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се в своем обращении к конституционному суду республики. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи Rishabh Tatiraju

Сообщается, что министр направил в конституционный суд Южной Кореи особое мнение по закону, запрещающему заброску провокационных листовок на территорию Северной Кореи. По его мнению, закон нарушает свободу слова и свободу выражения политических взглядов граждан Южной Кореи. При этом правительство республики считает этот нормативный акт необходимым для обеспечения безопасности южнокорейских граждан, проживающих в приграничных районах.

Отмечается, что закон был принят еще в 2021 году. Он запрещает отправку листовок с пропагандой против КНДР на северокорейскую территорию. Нарушителям грозит штраф размером до 30 млн вон (около $21,9 тыс.) или до трех лет лишения свободы.

Напомним, рассылка пропагандистских листовок на территорию КНДР привела к ухудшению отношений между Пхеньяном и Сеулом. В частности, Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне после очередной провокации со стороны Южной Кореи. Тогда отмечалось, что рассылкой листовок занимаются северокорейские перебежчики в Южную Корею.