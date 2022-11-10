Тегеран, 10 ноября 2022, 08:11 — REGNUM Объем внешней торговли Ирана за первые семь месяцев текущего иранского календарного года оценивается более чем в 60 миллиардов долларов, что показывает десятипроцентный рост по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 ноября.
Глава Таможенного управления Исламской Республики Иран Али Реза Мокаддаси сделал соответствующее заявление во время своего визита в таможенный терминал Хорремшехр на юго-западе страны.
Мокаддаси отметил, что общий вес товаров, обмененных в течение семи месяцев (с 21 марта), составил 81 млн тонн.
Мокаддаси назвал пропан, метанол, жидкий бутан, полиэтилен, сжиженный природный газ и битум основными иранскими продуктами, экспортируемыми в Китай, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Индию.