Тегеран, 10 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Ирана за первые семь месяцев текущего иранского календарного года оценивается более чем в 60 миллиардов долларов, что показывает десятипроцентный рост по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 ноября.

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Глава Таможенного управления Исламской Республики Иран Али Реза Мокаддаси сделал соответствующее заявление во время своего визита в таможенный терминал Хорремшехр на юго-западе страны.

Мокаддаси отметил, что общий вес товаров, обмененных в течение семи месяцев (с 21 марта), составил 81 млн тонн.

«Кроме того, стоимость ненефтяных продуктов, экспортированных из страны за указанный период, составила 28,4 миллиарда долларов», — подчеркнул чиновник, сообщив, что эта цифра указывает на увеличение на 5,6 процента по сравнению с показателем предыдущего года.

Мокаддаси назвал пропан, метанол, жидкий бутан, полиэтилен, сжиженный природный газ и битум основными иранскими продуктами, экспортируемыми в Китай, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Индию.