Брюссель, 10 ноября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Страны Евросоюза закупили более 100 млрд кубометров сжиженного природного газа с начала 2022 года. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Kpler.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По ее данным, в период с января по октябрь 2022 года в страны Евросоюза было поставлено около 105 млрд кубометров СПГ. При этом за весь 2021 год ЕС импортировал около 78,1 млрд кубометров газа. В 2022 году объемы закупок сжиженного природного газа странами — членами Евросоюза превысили объем импорта в Китай, который является одним из крупнейших импортеров СПГ в мире.

Отмечается, что ЕС начал закупать больше СПГ в связи со снижением поставок российского голубого топлива по трубопроводам. В частности, на газ из России приходилось около 45% газового импорта Евросоюза в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg заявило, что поставки СПГ в Европу из США не смогут заместить объемы российского газа, который раньше импортировался в европейские страны. Эксперты указывали, что в 2023 году ЕС будет сложно восполнить запасы голубого топлива на фоне сокращения российского импорта.