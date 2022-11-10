Вашингтон, 10 ноября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Военнослужащие Японии и США начали крупные военные учения Keen Sword, в которых будут отрабатываться задачи по защите отдаленных японских островов. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы американского командования в Японии.

(сс) The U.S. Army Военнослужащие Японии и США

«Мы не только будем повышать наши совместные возможности действий в любой из сфер, но и будем укреплять наше партнерство и дружбу», — добавили в пресс-службе.

Согласно данным минобороны Японии, в учениях примут участие 26 тыс. японских военнослужащих, а также военно-морских и военно-воздушных сил. Со стороны США в маневрах примут участие около десяти тысяч военных. Также будут задействованы 20 японских военных кораблей и десять американских. Учения будут проходить до 19 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее береговая охрана и ВМС Японии заявили о проведении учений по отражению нападения противника на отдаленные острова. Сценарием маневров должно стать вероятное нападение Китая на острова, право на владение которыми оспаривается Токио и Пекином.