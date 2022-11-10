Владивосток, , 05:05 — REGNUM Из Приморья в зону проведения специальной военной операции в защиту Донбасса 10 ноября отправили ещё одну группу добровольцев отряда «Тигр». Провожал бойцов губернатор Олег Кожемяко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Это уже третья отправка добровольцев из региона. Глава Приморья пообщался с бойцами, заострив внимание на всех социальных гарантиях для них.

«Наши ребята всегда держались мужественно, не бросали своих. И вам нужно продолжить эти славные традиции. У вас отличный, слаженный коллектив с боевым духом. Желаю воинской удачи, соблюдайте необходимую разумность, берегите себя!» — напутствовал бойцов губернатор.

Олег Кожемяко добавил, что в ближайшие дни им доставят специальное оборудование, в частности квадрокоптеры, и дополнительное обмундирование. Напомнил и про специальную награду для батальона «Тигр».

Добровольцы рассказали о высоком уровне подготовки.

«Отличная, добросовестная подготовка инструкторами. Изучали и тактику ведения боя, и обращение с оружием. Уверен, те знания, которые мы получили во время тренировок, помогут нам выполнить поставленную задачу», — сказал боец с позывным «Немец».

Как сообщало ИА REGNUM, более 2 тыс. добровольцев Оренбургского казачьего войска приняли и принимают участие в специальной военной операции.