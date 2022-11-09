Екатеринбург, , 21:23 — REGNUM Более 2 тыс. добровольцев Оренбургского казачьего войска приняли и принимают участие в специальной военной операции. Об этом стало известно в ходе состоявшегося в Екатеринбурге Большого круга Оренбургского казачьего войска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 9 ноября.

Казак Николай Хижняк © ИА REGNUM

Как отметил атаман Оренбургского ВКО Владимир Романов, Оренбургское казачье войско системно комплектует сформированный из казаков Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ добровольческий отряд «Ермак» (БАРС 15).

«Всего в специальной военной операции приняло и принимает участие свыше двух тысяч добровольцев Оренбургского казачьего войска. 14 казаков награждены государственными наградами. Штабом войска налажена работа по организации боевого слаживания убывающих «за ленточку» казаков. О своем желании встать в строй и защищать Родину заявили более тысячи новых добровольцев. Мы выбираем лучших — с учётом уровня подготовки и востребованной специальности», — сказал Романов.

ИА REGNUM сообщало, что казаки Оренбургского казачьего войска, принявшие решение о добровольном участии в специальной военной операции, объединились в отряд «Форштадт» (БАРС 6). Перед отправкой в Донбасс казаки-добровольцы прошли боевое слаживание на одном из полигонов Минобороны России и уже находятся на передовой.

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