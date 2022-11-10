Париж, 10 ноября, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Армия во Франции была сформирована без учёта необходимости участия в крупных военных операциях. Такое заявление сделал 9 ноября глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Лекорню уточнил, что французская армия не смогла бы принимать участие в военном конфликте «высокой интенсивности».

«Правильнее говорить о невозможности участия в масштабных операциях. Так сложилось по ряду причин: после роспуска Организации Варшавского договора правительства предыдущих президентов не формировали нашу армию с тем, чтобы участвовать в крупных военных операциях, это было неактуально», — пояснил министр обороны Франции.

В качестве второй причины неспособности армии Франции участвовать в крупных военных операциях Лекорню назвал значительное сокращение финансирования армии, которое происходило «иногда по значимым, иногда по незначительным причинам».

Ранее ИА REGNUM сообщало о споре политиков вокруг военного бюджета Франции. По мнению экс-главы генштаба вооружённых сил страны генерала Пьера де Вилье, предусмотренных в бюджете сумм явно недостаточно на нужды армии и её модернизацию.