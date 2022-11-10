Сан-Сальвадор, , 03:35 — REGNUM Сальвадор получит от Китая в качестве помощи более 1400 тонн удобрений и более 900 тонн пшеничной муки, написал в своем микроблоге сальвадорский президент Найиб Букеле.

Мука Unsplash

К сообщению глава республики прикрепил фотографию мешка с мукой, на который была нанесена надпись на испанском языке: «Китайская помощь для общего будущего».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Китай и Сальвадор установили дипломатические отношения. В июле 2019 года Найиб Букеле заявил, что его страна тесно связана с КНР. Он добавил, что Китай является второй экономической и технологической державой мира.

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