Париж, 10 ноября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Россия и Франция имеют ядерные вооружения и из-за этого, несмотря на разногласия, должны сохранять открытыми каналы для диалога, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню 9 ноября в интервью телеканалу LCI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

По его словам, возможность контактов между ядерными державами должна оставаться всегда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября французский министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала поддерживать канал связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

12 октября бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что не считает, что Россия планирует атаковать другие страны.