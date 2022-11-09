Румыния, 9 ноября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека получили ранения в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в уезде Яломица на юге Румынии, когда на шоссе в условиях плохой видимости столкнулись несколько автомобилей из конвоя румынского министерства обороны. Об этом 9 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

U.S. Army Нападение на конвой

Детали аварии не разглашаются. Известно лишь, что серьезно пострадали несколько автомобилей. Раненые военнослужащие были доставлены в один из расположенных неподалеку госпиталей. Расследованием обстоятельств инцидента занимается военная прокуратура.

По некоторым данным, передвижение этой колонны, состоявшей из восьми грузовых автомобилей с прицепами, было строго засекречено. Ранее в Яломице проходили командно-штабные учения.