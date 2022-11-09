София, 9 ноября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Правительство Болгарии своим специальным распоряжением выделило из государственного бюджета 18 млн левов ($9 млн) на погашение задолженности по зарплате и страховкам для театральных работников, включая режиссеров, актеров, осветителей и художников-декораторов. Об этом 9 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Театр

В ближайшее время деньги будут перечислены на счета сразу 51 заведения, аккредитованного при министерстве культуры Болгарии. При этом предполагается что многие театры смогут создать собственные зарплатные фонды для предотвращения массовых увольнений сотрудников.

«Эти средства в значительной степени позволят преодолеть последствия коллапса, в котором учреждения оказались из-за высокого уровня инфляции и роста цен на электроэнергию и отопление», — отметил глава минкультуры Болгарии Велислав Минеков.

Напомним, только за последние два года в Болгарии свою работу прекратили более 20 театров и концертных залов.