Тирана, 9 ноября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 9 ноября в ходе заседания парламента обвинил представителей Демократической партии в получении средств от России на свержение правительства.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе своего выступления Рама подчеркнул, что отчет ЦРУ подтверждает получение Демократической партией Албании финансирования из России.

«Если бы у тебя было лицо, ты бы не сделал того, что сделал с Албанией. Вам заплатили русскими деньгами за свержение правительства вашей страны. Хорошо вам, что вы не знали, что делали, но и сегодня вы не знаете, о чём говорите. Зачем нужно было вливать российские деньги, чтобы свергнуть правительство вашей страны? Сделать Албанию более справедливой? До вчерашнего дня вы могли сказать, что не получали эти деньги, но теперь, когда об этом говорится в отчете ЦРУ, у вас нет рта, чтобы говорить о том, что будет с нашей страной и кто будет инвестировать в нашу страну», — сказал Рама.

Слова премьер-министра Албании были адресованы представителю Демократической партии Албании Сали Берише в ответ на критику проекта строительства туристического порта в городе Дуррес как мошеннического.