Пальма-де-Майорка, Испания, , 07:22 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Мальоркой». Игра пройдет в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар», а стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

Антуан Гризманн Biser Todorov

Стартовые составы команд:

«Мальорка»: Предраг Райкович, Хосе Мануэль Копете, Хауме Коста, Джованни Гонсалес, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Иньиго Руис, Антонио Санчес, Иддрису Баба, Ли Кан Ин, Ведат Мурики.

«Атлетико»: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе Монтейро, Науэль Лусеро, Рейнилду Мандава, Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Янник Феррейра Карраско, Антуан Гризманн, Альваро Мората.

В текущем сезоне нападающий сборной Франции Гризманн принял участие в 13 турах чемпионата Испании, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 679 минут.