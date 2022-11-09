София, 9 ноября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Официальная София оставляет за собой право в одностороннем порядке отменить ряд введенных Болгарией экономических санкций в отношении России. Об этом 9 ноября со ссылкой на заявление болгарского правительства сообщает софийская газета «Факты».

Флаги России и Болгарии

Согласно новому постановлению правительства страны, Болгария возобновит заключение новых межгосударственных контрактов и восстановит действующие договорные обязательства между Софией и Москвой.

«Это необходимо для обеспечения нашей энергетической безопасности в частности и нормального функционирования экономики Болгарии в целом», — отмечено в документе высшего исполнительного органа.

Напомним, ранее Болгария присоединилась к введенным США и ЕС санкциям против РФ. Это привело к банкротству нескольких тысяч болгарских предприятий и резкому росту цен на электричество, газ и тепло.