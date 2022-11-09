Лондон, 9 ноября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. 26-летний экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом 9 ноября сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своих социальных сетях.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси

По информации источника, в подписании Дриусси, выступающего за «Остин», заинтересован «Лидс Юнайтед», который готов выкупить футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно.

В сезоне МЛС 2022 Себастьян Дриусси принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 25 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также аргентинский нападающий получил шесть желтых карточек.

За «Зенит» Дриусси выступал в период с 8 июля 2017-го по 29 июля 2021 года. Летом 2021 года американский футбольный клуб «Остин» выкупил нападающего за 6,4 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Дриусси в 15 миллионов евро.