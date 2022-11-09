Нью-Йорк, США, , 21:49 — REGNUM Делегация из России в Женеве будет обсуждать 11 ноября вопрос продления сделки по зерну с представителями ООН, сообщила 9 ноября журналистам представитель офиса генсека ООН Стефани Трембле.

Помол зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

По её словам, со стороны ООН в переговорах примут участие замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

Напомним, со стороны России в переговорах примет участие заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

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