Вашингтон, 9 ноября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Правительство Мексики не будет закупать желтую кукурузу из США, так как не хочет генетически модифицированной кукурузы, заявил 9 ноября президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на фоне давления со стороны своего главного торгового партнера по поводу будущего импорта, сообщает Reuters.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кукуруза

Соединенные Штаты планировали продавать Мексике желтую кукурузу, однако Мексика отказалась, рассказал Лопес Обрадор на очередной пресс-конференции.

«Для нее есть рынок, но правительство не может совершить покупку, потому что мы не хотим ГМО», — объяснил Лопес Обрадор.

Ранее правительство Мексики приняло решение запретить генетически модифицированную кукурузу в стране. Также запрет коснулся импорта генетически модифицированных семян кукурузы и продукции из нее.

Это решение мексиканских властей уже вызвало критику со стороны крупных сельскохозяйственных предприятий, а также со стороны местного отделения крупнейшего производителя ГМО-семян в мире — корпорации Bayer. При этом мелкие и средние фермеры, наоборот, приветствовали этот запрет.