Рим, 9 ноября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Занятость населения — самая острая из стоящих перед Италией экономических проблем, заявила 9 ноября на встрече с представителями профсоюзов премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В Италии — слишком низкий уровень занятости, в том числе женской, и при этом один из самых высоких на Западе уровней нелегальной занятости (чёрного рынка), отметила Мелони.

По данным национальной службы статистики, безработными являются менее 10% граждан страны, но при этом около трети населения ничего не сообщают властям о своей занятости. Предполагается, что часть этих граждан получает зарплату «в конвертах», а остальные не работают.