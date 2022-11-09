Реджо-нель-Эмилия, Италия, 9 ноября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. 9 ноября в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» футбольный клуб «Сассуоло» в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Ромой» Жозе Моуриньо. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Asroma.com ФК «Рома»

Стартовые составы команд:

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Каан Айхан, Джанмарко Феррари, Джереми Тольян, Гиоргос Кириакопулос, Абду Харруи, Давиде Фраттези, Максим Лопес, Андреа Пинамонти, Лука Д’Андреа, Арманд Лориенте.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Никола Залевский, Брайан Кристанте, Неманья Матич, Николо Дзаньоло, Кристиан Вольпато, Эльдор Шомуродов.

Бригада арбитров: Джованни Арольди | Маттео Боттегони | Стефано Либерти | Даниэле Довери | Росарио Абиссо.