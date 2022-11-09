Рим, , 21:05 — REGNUM При составлении проекта бюджета на 2023 год правительство Италии четко выстроит «приоритеты», заявила на встрече с депутатами своей фракции премьер-министр страны, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони, передает RAI 9 ноября.

Джорджа Мелони Vox España

Ресурсы ограничены, и основные средства будут направлены на минимизацию последствий энергокризиса, а целый ряд других статей будут сокращены, пояснила она.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.