Рим, 9 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Новый вариант пенсионной реформы в Италии должен предполагать, что граждане имеют право выйти на пенсию в 62 года или при наличии 41 года трудового стажа, заявил 9 ноября на встрече представителей профсоюзов с министрами нового правительства глава национального профсоюза Uil Пьерпаоло Бомбардьери.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Обсуждаемый ныне вариант, при котором для выхода на пенсию надо будет соответствовать обоим (и возраст, и стаж) критериям одновременно, по сути не изменит нынешнюю ситуацию, считает он.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. Сейчас действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).