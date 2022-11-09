Астана, , 21:22 — REGNUM Предложенные правительством поправки в законодательство, вводящие запрет на приём и восстановление гражданства Казахстана людям, которые не владеют казахским языком, являются слишком популистским и непродуманным прецедентом. Об этом 9 ноября пишет в своём телеграм-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, второй пункт седьмой статьи Конституции Казахстана предусматривает официальное употребление русского языка наравне с казахским. Помимо русского языка, в стране находится большее количество сограждан, для которых родными являются и другие языки», — пояснил он.

Эксперт акцентировал внимание на том, что Казахстан испытывает огромный дефицит квалифицированных специалистов, которых сейчас пытаются привлечь в страну, не предъявляя никаких требований по знанию государственного языка, традиций или истории.

По словам Ашимбаева, понятие «основы истории» являются провокационным, поскольку «официальная история» — это вопрос идеологии.

«Разные исторические события могут вызывать у специалистов и просто граждан разные оценки, и требовать от всех одинаковой оценки на порой весьма спорные трактовки — это нарушение гражданских свобод, провозглашенных тем же Основным законом», — пояснил он.

Также аналитик отмечает, что требование знания основ национального законодательства — тоже достаточно спорное.

«Одно дело — основные нормы Конституции 1995 года с поправками 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годов. А вот с остальными законами — извините! Частота правок в национальное законодательство давно ушла далеко от здравого смысла. Постоянно меняются не только «простые» законы, но и базовые кодексы», — уточнил он.

Подводя итог, Данияр Ашимбаев охарактеризовал законодательную инициативу правительства Казахстана как «форменную популистскую чушь, а никак не государственный подход».

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября 2022 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил о том, что правительство разработало поправки в закон «О гражданстве Республики Казахстан», предусматривающие в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве незнание казахского языка, основ истории и национального законодательства республики.