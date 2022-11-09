Москва, 9 ноября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. О решении выслать из России сотрудника посольства Молдавии в Москве объявил 9 ноября МИД РФ в опубликованном заявлении.

ИА REGNUM МИД России

О своём решении российское внешнеполитическое ведомство объявило 9 ноября чрезвычайному и полномочному послу Молдавии в России Лилиану Дарию: молдавскому дипломату вручили ноту МИД РФ об объявлении persona non grata сотрудника посольства республики в Москве.

Отмечается, что мера эта является ответной на ничем не мотивированное решение Кишинёва объявить 1 ноября persona non grata сотрудника посольства РФ в Молдавии.