Вильнюс, 9 ноября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Литовские таможенники 8 ноября не пропустили в страну цистерну из Белоруссии, на борт которой была нанесена буква Z. Об этом сообщила пресс-служба таможни Литвы.

(сс) Z

Состав находился на железнодорожной станции Кяна. Во время проверки поезда, который пришел в Литву из Белоруссии, на одной из цистерн таможенники обнаружили граффити — букву Z. Внутри цистерны находились удобрения. Грузоотправителем значилась российская компания.

Цистерну отцепили от состава и вернули на станцию отбытия — в Молодечно.