Вашингтон, 9 ноября 2022, 19:55 — REGNUM На саммит G20, который пройдёт в середине ноября на Бали, отправится российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает 9 ноября Bloomberg.
По данным источников издания, президент РФ Владимир Путин на мероприятие не поедет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что руководство страны обсуждает »различные форматы» участия в саммите G20.
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