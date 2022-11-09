Москва, , 19:59 — REGNUM 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в центральном матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Владислав Безбородов Steindy

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. Резервный арбитр — Иван Сиденков. Ответственный за систему видеоповторов VAR — Андрей Болотенков.

На данный момент ЦСКА с восемью победами и 29 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо», набрав 26 очков, располагается двумя позициями ниже.