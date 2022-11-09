Матера, , 19:22 — REGNUM Картина художника Джакомо Ди Кирико «Эффект снега» была похищена из Национального музея города Матеры в Италии. Об этом 9 ноября сообщило Министерство культуры Италии.

У картины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам представителей ведомства, полотно пропало «несколько дней назад» из Палаццо Ланфранки — дворца XVII века, в котором располагается одна из музейных экспозиций. Поиском картины в настоящий момент занимаются правоохранители Матеры и города Бари в соседнем регионе Апулия (Италия).

Уточняется, что министр культуры Дженнаро Санджулиано, занявший свою должность в конце октября 2022 года, потребовал сохранять конфиденциальность расследования.

Напомним, Джакомо Ди Кирико создал картину «Эффект снега» в 1870-х годах. Сам Ди Кирико являлся одним из наиболее известных неаполитанских художников XIX века.