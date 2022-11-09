Москва, 9 ноября 2022, 18:21 — REGNUM Обстановка в зоне проведения специальной военной операции на территории б. УССР стабилизирована, заявил 9 октября командующий Объединённой группировкой российских войск Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны России Сергею Шойгу.
Пр его словам, возможности Объединённой группировки войск в зоне СВО значительно возросли, российские военные возобновили наступательные действия на отдельных направлениях.
Суровикин также доложил Шойгу о пресечении российскими Вооружёнными силами всех попыток наступления противника на Купянском и Краснолиманском направлениях.