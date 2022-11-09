Вашингтон, 9 ноября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Американские избиратели в штате Кентукки, США, отклонили поправку к конституции штата о запрете на аборты, сообщает 9 ноября Reuters.

Alexrk2 Штат Кентукки

Издание отмечает, что это еще больше укрепило пыл активистов за права на аборты, которые уже одержали победу в нескольких других штатах.

Ранее Верховный суд США отменил постановление от 1973 года о правах на оборт. Теперь права женщин, решивших сделать аборт, определяются в США местным правительством каждого штата отдельно.

Напомним, постановление от 1973 года делало на федеральном уровне аборты законными: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине аборт.