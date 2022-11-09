Брюссель, , 16:59 — REGNUM «Холодным душем» для Владимира Зеленского стало заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности скорого принятия Киева в альянса, пишет The National Interest.

В материале говорится, что, реагируя на попытку Зеленского пробиться в НАТО «по ускоренной процедуре», Столтенберг указал на необходимость консенсуса по этому вопросу всех стран — членов альянса.

Как написал обозреватель издания Марк Эпископос, Зеленского окатили тем самым холодной водой. Не выйдет пройти в НАТО, не согласовав это решение со всеми 30 странами.

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