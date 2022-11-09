Симферополь, 9 ноября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с гибелью заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова выразил в телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов 9 ноября.

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«Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком», — подчеркнул Аксёнов.

Он адресовал самые искренние соболезнования родным Стремоусова. Глава Крыма пообещал всю необходимую поддержку семье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телеграм-каналах появились сообщения о гибели Стремоусова в ДТП под Геническом, позже информацию подтвердили в администрации Херсонской области. Утром 9 ноября сам Стремоусов заявлял журналистам, что находится в Херсоне.