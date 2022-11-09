Тулон, Франция, 9 ноября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании французской военной операции в Сахеле, сообщает Le Figaro.

seneweb Французские солдаты

Эммануэль Макрон официально объявил об окончании операции «Бархан» в среду, 9 ноября 2022 года, во время поездки в Тулон.

«Наша поддержка наших партнеров будет продолжена, но в соответствии с новыми принципами, согласованными с ними», — уточнил Эммануэль Макрон.

Это объявление является подтверждением радикальной трансформации операции «Бархан» после принятого в феврале 2022 года решения навсегда покинуть Мали, где правящая хунта отвергла поддержку Франции.

По словам президента Франции, новая французская стратегия в Африке будет «завершена в течение шести месяцев».

Отметим, что в то время, как президент Франции Эммануэль Макрон должен обсудить будущий бюджет французской армии во время поездки в Тулон, бывший начальник штаба генерал Пьер де Вилье считает, что предусмотренных сумм недостаточно.