Рим, , 15:55 — REGNUM Министерство экономического развития Италии может разрешить оплату счетов за электроэнергию в рассрочку, заявил 9 ноября глава ведомства Джанкарло Джорджетти.

Без электричества amir taj

В настоящее время специалисты министерства готовят «инструменты» для внедрения таких поправок, отметил он.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.