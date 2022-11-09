Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Виктора Черкесова, бывшего полномочного представителя президента России в СЗФО, сообщили 9 ноября в пресс-службе Смольного.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

Губернатор отметил, что Виктор Черкесов всю свою жизнь преданно служил России и Петербургу. Его отличали замечательные личные и безупречные деловые качества, твердые убеждения, исключительная порядочность и принципиальность. Высочайший профессионализм и активная гражданская позиция снискали ему заслуженный авторитет среди соратников и коллег.

«Виктор Черкесов — выдающийся государственный деятель и истинный патриот. Находясь на посту полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, он многое сделал для развития Северо-Запада России. Внёс большой вклад в обеспечение общественной безопасности, защиту интересов нашей страны», — подчеркнул Беглов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Черкесов после ухода с должности полпреда в СЗФО являлся директором ФСКН (2003—2008), председателем Государственного антинаркотического комитета (2007—2008), руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (2008—2010). Был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ. 8 ноября на 73-м году жизни скончался в Петербурге. 11 ноября Виктор Черкесов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

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