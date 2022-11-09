Осло, 9 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Приграничный Сёр-Варангер на севере Норвегии соблюдает свои соглашения о дружбе с российским Североморском, но сотрудничество по-прежнему будет приостановлено. Это было решено на муниципальном совете в Сёр-Варангере, сообщает High North News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Предложение о расторжении соглашений рассмотрено на муниципальном совете в Сёр-Варангере, однако поддержку большинства не получило. За данную инициативу проголосовали консервативная партия и партия зелёных, против выступили социалистическая левая партия, центристская и лейбористская партии, красная партия и партия прогресса.

Также было отклонено предложение о снятии всех российских вывесок из Сёр-Варангера.

Отметим, что соглашения, заключённые городами Северной Норвегии с Россией, стали одной из самых обсуждаемых тем последние несколько недель после того, как муниципалитет Тромсё решил расторгнуть свои соглашения о дружбе с Мурманском и Архангельском. Вскоре после этого муниципалитет Будё объявил, что они сохранят своё соглашение с Выборгом и, скорее всего, оставят в силе побратимские отношения.

В муниципалитете Нарвик в настоящее время проходят слушания по поводу приостановления действия соглашения о дружбе с российским городом Кингисепп. Муниципалитет Рана оценивает свои дружеские связи с Петрозаводском, а в Сортланне думают над разрывом отношений с Мончегорском.

Как сообщало ИА REGNUM, городской совет норвежского Тромсё принял решение разорвать побратимские связи с российскими Мурманском, Архангельском и Надымом из-за проведения специальной военной операции.