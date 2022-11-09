Москва, , 15:38 — REGNUM Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, находящийся в Москве, встретился с послом Сирии в России Башаром Джаафари. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба абхазского МИД.

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«Стороны обсудили актуальные вопросы абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено формированию механизма консультаций на уровне МИД Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики, Российской Федерации, Республики Южная Осетия», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече также говорилось о важности расширения отношений с Ираном. Кроме того, Ардзинба поздравил Джаафари с назначением на должность посла в РФ.

Напомним, 8 ноября Ардзинба провёл переговоры в Москве с коллегой из Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.