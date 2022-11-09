Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Критика в адрес властей Грузии в принятой Европарламентом резолюции свидетельствует о том, что грузинское руководство не желает выполнять условия для присвоения республике статуса кандидата на вхождение в состав Евросоюза. Это заявление, подписанное лидерами оппозиционных партий «Гирчи–Больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Строителя» Зурабом Джапаридзе, Еленой Хоштария и Серго Чихладзе, было распространено 9 ноября.

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«В отчёте отмечается ухудшение состояния СМИ и свободы слова в Грузии за последний год. Европарламент требует немедленного прекращения текущих политических дел против «ТВ Первели», телеканалов «Мтавари» и «Формула». В отчёте подчеркивается и необходимость реформирования избирательной системы», — говорится в заявлении.

Лидеры оппозиции отметили, что после объявления условий для получения кандидатства прошло четыре месяца, но, по их мнению, правящая партия «Грузинская мечта» только отдаляет перспективы на вступление в ЕС. Они призвали прозападное общество в стране объединиться и отстранить «Мечту» от власти.

Напомним, в июле при парламенте Грузии были созданы рабочие группы по проведению реформ в рамках выполнения 12 условий получения страной статуса кандидата на вхождение в ЕС. «Гирчи–Больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Строителя» отказались работать в этих группах.

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