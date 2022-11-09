Москва, 9 ноября 2022, 15:32 — REGNUM В вопросе оснащения российских войск всем необходимым малозначимых вопросов быть не может. Об этом на совещании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье», — сказал Мишустин.
По его словам, ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения потребностей ВС РФ и особо подчеркнул необходимость действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного, нужного для всех результата с помощью системности.