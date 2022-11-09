Москва, 9 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В вопросе оснащения российских войск всем необходимым малозначимых вопросов быть не может. Об этом на совещании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье», — сказал Мишустин.

По его словам, ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения потребностей ВС РФ и особо подчеркнул необходимость действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного, нужного для всех результата с помощью системности.